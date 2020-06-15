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Çocuklar, çocuk işçiliğine karşı video kliple dikkat çekti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 15.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Çocuklar, çocuk işçiliğine karşı video kliple dikkat çekti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından çocuk işçiliğine karşı video klip hazırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklar evlerinde çektikleri videoda "çocuk işçiliğine hayır" dedi.

Komite üyesi 10 çocuğun bulunduğu klipte, çocukların eğitim hayatının önemine vurgu yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komite üyesi çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Bakanlık olarak çocukların sağlıklı, huzurlu ve milletine faydalı olarak yetişmesine imkan sağlayacak, çocuk işçiliği ve istismarının olmadığı bir yaşam için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Uysal, çocuk işçiliğine karşı aktif bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Uysal, hazırlanan video klip ile çocuk işçiliğine dikkat çekileceğine inandığını sözlerine ekledi.

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