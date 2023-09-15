Çocuklar “Çocuk Üniversitesi” ile üniversite deneyimi yaşıyor

İlkokuldan liseye kadar olan yaş grubundaki öğrencilerin kontenjanlarla sınırlı farklı programlara başvurması beklenirken, Çocuk Üniversitesi ile çocuklara üniversite deneyiminin kazandırılması hedefleniyor. Çocuk Üniversitesi programları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri boyunca devam edecek. Güz döneminde çalışmalarına başlayacak programlar ise şu şekilde:

“Düşünüyoruz, Öyleyse Varız: Sahne Sanatları ve Felsefe”, “Toplumsal Sorumluluk ve Empati Drama Atölyesi”, “İlk Senaryomu Yazıyorum”, “İmgelerle Labirent Tiyatrosu, Drama (Oyun ve Tiyatro Pedagojisi)”, “Hamurumda Lezzet Var”, “Etkili İletişim ve Konuşma Becerisi”, “Çocuklar İçin Dijital Okuryazarlık”, “Fransızca Yabancı Dil Eğitimi”, “Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum”, “Şimdi Sıra Sende: Radyo Programcısı Olmak İster Misin?”, “Geleceğin Dili: Yapay Zekâ Okuryazarlığı”, “Karakalem Çizim Teknikleri”, “Başlangıç Seviyesi Web Tasarımı”, “Karagöz - Hacivat Tasvir Yapım Atölyesi (Gölge Tiyatrosu)”, “Çocuk, Hareket ve Oyun”, “Türk Dünyası Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunları Eğitimi”, “Matematik Destek Noktası: Okula Destek Kursları”, “Öğrenciler İçin İleri Düzey Kodlama Eğitimi”, “Doğa ile Bağımı Güçlendiriyor, Doğada Öğreniyorum” ve “Çamuru Şekillendiriyorum”

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARI 30 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Güzel sanatlar, fen bilimleri, gastronomi, arkeoloji ve birçok farklı alana yönelik programlar hakkında detaylı bilgiye Çocuk Üniversitesi web sayfası cocuk.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

