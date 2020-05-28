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Çocuklar, ’Çocuklarımız mutlu biz mutlu’ e-Twinning projesi ile mutlu

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 08:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ’Çocuklarımız mutlu biz mutlu’ e-Twinning projesi çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ’Çocuklarımız mutlu biz mutlu’ e-Twinning projesi çalışmaları devam ediyor. Proje yürütücüsü öğretmenler ve okul müdürleri Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u makamında ziyaret ederek proje çalışmalarını anlattı.
Projenin kuruculuğunu Uluderbent İlkokulu sınıf öğretmeni Mine Işık Turgut ve Beşeylül İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşe Erçetin ile Uluderbent İlkokulu anasınıfı öğretmeni Hatice Aka Okutan’ın üstlenirken, projede Türkiye, Ürdün, İtalya’dan toplam 12 öğretmenin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile öğrencilerine destek oldukları anlatıldı. Projede korona virüs salgınının dünya çapında yaptığı olumsuz etkilerden, çocukların da salgının yanında, evde kalarak yaşayabilecekleri olumsuzlukları en aza indirmek, hatta sıfır etki yapması amacıyla, çocuklarla iletişim kurulduğu anlatıldı. Projede, çocukların yaş gruplarına göre İnternet üzerinden evlerinden iletişim kurularak, resim, müzik, spor etkinliklerine katılmaları sağlanıyor. Çalışmalarda ’Çocuklarımız mutlu, biz mutlu’ Projesi adı ile oyun ve fiziki etkinlikler, görsel sanatlar, müzik ve serbest etkinlikler uygulamalı olarak yapılıyor. Böylece çocukların korona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenmemeleri amaçlanıyor.
Projenin uygulanmasını sağlayan öğretmenler, e-Twinning projesi kapsamında hazırlamış oldukları çalışmanın bakanlık tarafından kabul edildiğini ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Projenin amacının öğrencilerin sokağa çıkma yasağında evde eğlenceli etkinliklerle, oyun ve fiziki etkinlikler, müzik, resim ve serbest etkinlikler ile derslerine devam etmelerini, arkadaşları ve diğer öğrencilerle bu süreci mutlu atlatmalarını sağlamak olduğunu kaydeden öğretmenler, öğrencilerin projede yer alan ortak kültürleri tanıması ve diğer kültürlere saygı duyması çerçevesinde güncellemelerin yapılarak 13 Nisan ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında ilçe genelinde yürütüldüğünü belirtti.
Kaymakam Abdullah Uçgun, proje hakkında bilgi veren öğretmen ve idarecilere uygulamadan çok memnun olduğunu belirtti. Kaymakam Uçgun, "Projede özveri ile çalışan öğretmenlerimize ve okul yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür faydalı projelerin eğitime katkısı çok büyük olacaktır. Özellikle öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

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