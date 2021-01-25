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Çocuklar fidan dikti

25.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Çocuklar fidan dikti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, Toroslar Anıt Tepedeki Hatıra Ormanına zeytin fidanı dikti.İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi koşulları gözetilerek sınırlı sayıda çocukla birlikte sosyal mesafe gözetilerek hatıra ormanına yaklaşık 50 zeytin fidanı diktiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, Toroslar Anıt Tepedeki Hatıra Ormanına zeytin fidanı dikti.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi koşulları gözetilerek sınırlı sayıda çocukla birlikte sosyal mesafe gözetilerek hatıra ormanına yaklaşık 50 zeytin fidanı diktiklerini söyledi. Sarı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde Mersin’e özgü turunç fidanı dikmeyi planladıklarını belirterek, amaçlarının farkındalık oluşturarak çocuklara doğa ve ağaç sevgisini aşılamak olduğunu ifade etti.

Çocuklar fidan dikti

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