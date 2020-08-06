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Çocuklar geleneksel oyunlarla spor yapıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık yaşam programına katılan annelerin çocuklarına açık alanda geleneksel oyunlar oynatıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ‘Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi’ kapsamında ‘Mesafe Spora Engel Değil’ sloganıyla açık havada kadınlara yönelik yapılan egzersizler devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık yaşam programına katılan annelerin çocuklarına açık alanda geleneksel oyunlar oynatıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ‘Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi’ kapsamında ‘Mesafe Spora Engel Değil’ sloganıyla açık havada kadınlara yönelik yapılan egzersizler devam ediyor. Spora katılan annelerin çocukları için de özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek geleneksel oyunlar ve eğlenceli atletizm ile keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Etkinlik ile egzersizin yanı sıra çocukların, hem daha aktif, hem de özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak büyümelerine destek olunuyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Anne Şehir projesinde çocuk oyunları ve egzersizler sayesinde, çocuklarda ileride görülebilecek obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve birçok kronik hastalığın önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca alanında uzman antrenörler, çocukları bağımlı kılan bilgisayar oyunlarından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler olabilmelerine katkı sağlanabilmesi adına çocukların sporla tanıştırılması gerektiğinin altını çizdi.

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Akşam
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Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
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Izmit
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