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Çocuklar, hayalindeki Dilovası’nı çizecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde, evde kalan çocuklar için “Hayalimdeki Dilovası” ödüllü resim yarışması düzenliyor.Bilim Kurulu korona virüs tehdidi sebebiyle Türkiye’de eğitim gören ilk-orta ve liseleri 16 Mart 2020 tarihi itibari ile tatil etmiş ve eğitimlerine uzaktan eğitimle sürdürmelerine karar vererek, 20 yaş altı gençlerin ise sokağa çıkmalarını yasaklamıştı.

Çocuklar, hayalindeki Dilovası’nı çizecek

Dilovası Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde, evde kalan çocuklar için “Hayalimdeki Dilovası” ödüllü resim yarışması düzenliyor.
Bilim Kurulu korona virüs tehdidi sebebiyle Türkiye’de eğitim gören ilk-orta ve liseleri 16 Mart 2020 tarihi itibari ile tatil etmiş ve eğitimlerine uzaktan eğitimle sürdürmelerine karar vererek, 20 yaş altı gençlerin ise sokağa çıkmalarını yasaklamıştı. Kararların ardından “Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan öğrencilerin nitelikli vakit geçirebilmeleri adına bir adım atan Dilovası Belediyesi, “Haydi Çocuklar, Sanat Eve Sığar” kampanyası ile “Hayalimdeki Dilovası” adlı ödüllü resim yarışma düzenledi. Çocuklar hayallerinde ki Dilovası’nı resmederek yarışmaya katılabilecekler.
İlköğretim 5-6-7 ve 8. sınıfları kapsayan ödüllü resim yarışmasına katılımlar 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın sonuçları ise 30 Nisan’da açıklanacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek. Çocukların geleceğine katkı sunma amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir salgın var. Bu salgın çocuklarımızı da önemli bir şekilde etkilemiştir. Alınan tedbirler karşılığında eğitimlerine ara verilmiş ve sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte evlerinde kalarak uzaktan eğitimlerine devam eden çocuklarımızın hem boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmeleri hem de eğlenerek kendilerini geliştirmeleri için “Hayallerinde ki Dilovası” adlı resim yarışması düzenledik. Yarışma sonucunda biz onların hayalinde ki Dilovası’nı öğrenecek ve ilerleyen süreçte ona göre adımlar atarken diğer taraftan da onları buna teşvik etmek için de ödüllendirmek istedik” dedi.

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