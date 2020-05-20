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Çocuklar için geri dönüşüm yarışacak

ANTALYA HABERLERİ  | 20.05.2020 18:00 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Ortaokul öğrencileri arasında Dünya Çevre Gününde “Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve geri kullanım” konulu resim yarışması yapılacak.Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde tüm okulların katılımı ile renkli etkinlikler düzenlenirken, bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Korona virüs salgını nedeniyle etkinlik yapılamayacak.

Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Ortaokul öğrencileri arasında Dünya Çevre Gününde “Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve geri kullanım” konulu resim yarışması yapılacak.
Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde tüm okulların katılımı ile renkli etkinlikler düzenlenirken, bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Korona virüs salgını nedeniyle etkinlik yapılamayacak. Planlanan resim yarışması çevrenin korunması kapsamında, “Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve geri kullanım” konuları ele alınacak ve öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanacak. Eserler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

“Toplumumuz daha da bilinçleniyor”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının hem çevreye hem de ekonomiye katkısının son derecede önemli olduğunu, bu tip yarışmalar ile geri dönüşüm bilincinde ivme kazanıldığını aile ve çocukların farkındalığının da arttığını söyledi. Başkan Yücel, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ortak organizasyonu sonucunda yarışma da dereceye giren öğrencilerimize güzel ödüllerimiz olacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Son başvuru tarihi 1 Haziran
Alanya da geri dönüşüm denilince hayal ettikleri, gördükleri, resmettikleri eserler ile yarışmaya katılabilecek öğrenciler yaptıkları resimleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edebilecekler.

Alanya Belediyesi evden teslim alacak
Normalleşme sürecince evde kalmaya özen gösteren öğrenci ve velilerin Alanya Belediyesi Çözüm Masası 444 82 07 nolu telefona müracaat etmeleri halinde resimleri evlerinden teslim alınacak.

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