YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çocuklar istedi, Başkan Sandal gerçekleştirdi

Çocuklar istedi, Başkan Sandal gerçekleştirdi

İZMİR HABERLERİ  | 21.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisine mektup yazarak teşekkür eden çocuklara hoş bir sürpriz yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisine mektup yazarak teşekkür eden çocuklara hoş bir sürpriz yaptı. Başkan Sandal, mektuplarında çeşitli isteklerde bulunan çocuklara oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri gönderdi.
Bayraklı Belediyesinin salgın nedeniyle açık havada düzenlediği spor etkinliklerine katılan çocuklar, geçtiğimiz günlerde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a mektup yazdı. Postacılar, Cengizhan, Osmangazi, Çiçek ve Manavkuyu mahallelerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak devam eden spor kurslarına büyük ilgi gösteren çocuklar, mektuplarında hem duygularını anlattı hem de Başkan Sandal’dan çeşitli isteklerde bulundu. Çocukların sürprizine kayıtsız kalmayan Başkan Sandal, kendisinden elbise, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri isteyen çocukları kırmadı. Hazırlanan hediye paketleri, Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara ulaştırıldı.

"Çocuklar bizim yarınlarımız"
Sürpriz hediye paketleriyle Bayraklılı çocuklara büyük mutluluk yaşatan Sandal, "Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer. Mektupları için tüm çocuklarımıza teşekkür ederim. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:24
Öğle
13:20
İkindi
17:03
Akşam
20:05
Yatsı
21:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Huqqabaz İzmir’e geliyor
Huqqabaz İzmir’e geliyor
Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Cemevleriyle ilgili önemli karar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.