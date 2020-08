Çocuklar istedi, Başkan Sandal gerçekleştirdi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisine mektup yazarak teşekkür eden çocuklara hoş bir sürpriz yaptı. Başkan Sandal, mektuplarında çeşitli isteklerde bulunan çocuklara oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri gönderdi.

Bayraklı Belediyesinin salgın nedeniyle açık havada düzenlediği spor etkinliklerine katılan çocuklar, geçtiğimiz günlerde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a mektup yazdı. Postacılar, Cengizhan, Osmangazi, Çiçek ve Manavkuyu mahallelerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak devam eden spor kurslarına büyük ilgi gösteren çocuklar, mektuplarında hem duygularını anlattı hem de Başkan Sandal’dan çeşitli isteklerde bulundu. Çocukların sürprizine kayıtsız kalmayan Başkan Sandal, kendisinden elbise, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri isteyen çocukları kırmadı. Hazırlanan hediye paketleri, Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara ulaştırıldı.

"Çocuklar bizim yarınlarımız"

Sürpriz hediye paketleriyle Bayraklılı çocuklara büyük mutluluk yaşatan Sandal, "Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer. Mektupları için tüm çocuklarımıza teşekkür ederim. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.