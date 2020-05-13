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Çocuklar izin saatlerini can dostlarıyla geçirdi

BİLECİK HABERLERİ  | 13.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Bilecik’te, yayınlanan genelge kapsamında 4 saatlik dışarı çıkma iznine kavuşan çocuklar, zamanlarını Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek geçirdi.Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini gezen çocuklar, hayvanlar ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bilecik’te, yayınlanan genelge kapsamında 4 saatlik dışarı çıkma iznine kavuşan çocuklar, zamanlarını Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek geçirdi.
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini gezen çocuklar, hayvanlar ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Kedi ve köpeklerin bakımları ve günlük yaşantıları hakkında sorularına cevap bulan çocuklara, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve tesis görevlileri tarafından bilgi verildi. 4 saatlik izinlerini can dostları ile geçirmek istediklerini kaydeden çocuklar, ziyaret sonunda kedi ve köpeklere mama ve su verdi.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, can dostları ziyaret eden çocuklara, evlerinin ve sokaklarının uygun alanlarına sokak kedileri ve köpekleri için mama ve su bırakmaları uyarısında bulundu. Avcı, salgın ile mücadele edildiği bu zor günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

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