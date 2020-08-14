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Çocuklar Karaisalı’yı gezdi

ADANA HABERLERİ  | 14.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Adana Çocuk Hakları Komitesi ve Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, Adana’nın Karaisalı gezisinde bir araya geldi.Çocuklar, kendileri için düzenlenen gezide, baraj gölü turu yaptılar, Varda Köprüsü’nü gördüler, Yerköprü ile Kapıkaya Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yaptılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Adana Çocuk Hakları Komitesi ve Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, Adana’nın Karaisalı gezisinde bir araya geldi.
Çocuklar, kendileri için düzenlenen gezide, baraj gölü turu yaptılar, Varda Köprüsü’nü gördüler, Yerköprü ile Kapıkaya Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yaptılar. Ayrıca Karaisalı Karapınar Parkı’nda ip atlama, çuval yarışı ve halat çekme gibi çeşitli aktivitelere katılarak çok keyifli bir gün geçirdiler.
Gezi süresince çocukların sağlığı için, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere uygun hareket edildi.

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