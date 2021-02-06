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Çocuklar karikatürü de ’online’ öğreniyorlar

06.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için düzenlediği karikatür atölyesi eğitimlerini, koronavirüs tedbirleri kapsamında zoom üzerinden online olarak gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için düzenlediği karikatür atölyesi eğitimlerini, koronavirüs tedbirleri kapsamında zoom üzerinden online olarak gerçekleştiriyor. 9. Dönem 1. Grup atölye çalışmaları da 10 çocuğun katılımı ile başladı.
Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.
7-12 yaş arası 10 öğrencinin katılımı ile başlayan 9. Dönem 1. Grup atölye çalışmalarında usta karikatürist Alper Tümay Tok, katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini zoom platformu üzerinden online olarak öğretiyor. Şubat ayı boyunca sürecek çalışmalar, İzmir’in Karabağlar ilçesinden 9-12 yaş arası 10 çocuğun katılımı ile sürüyor. Karikatürist Tok, karikatür sanatını gelecek nesillerine aktarmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu sanatı daima destekleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini de iletti.
Ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarından memnun olduklarını belirten öğrenciler de ustaların eşliğinde karikatür öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 0 (222) 333 04 71 numaralı telefondan atölyeler hakkında bilgi alınabileceğini belirtti.

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