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Çocuklar kariyer merkezi hizmetlerinden yararlanacak

28.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Çocuklar kariyer merkezi hizmetlerinden yararlanacak

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel iki kurum arasında eğitim protokolü imzaladı.
Eğitim protokolünün imza töreni Çukurova Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’in makamında gerçekleşti.
Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, insan merkezli çalıştıklarını belirterek, “İmzalanan bu protokol ile akademik camianın bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak düzenlenecek eğitimlerle, meslek elemanlarımızın mesleki bilgilerini arttırıp bu bilgileri sahada aktif bir şekilde kullanmalarını; bu şekilde toplumun dezavantajlı bireylerinin hayatlarına dokunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kuruluşlarımızdan hizmet alan çocukların akademik camia ile buluşmaları ve kariyer merkezi hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak olup bu çocuklardan yetenekli olanlar Teknokent’in hizmetlerini aktif bir şekilde kullanma imkanına sahip olacak" dedi.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise protokolün üç yıl süreyle geçerli olacağını ifade ederek, “Bu süre içerisinde, üniversitemizdeki akademik personeller, Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan bireylere yönelik sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yürütebilecekler. Bu kapsamda hazırlanacak olan tez, makale, çalıştay, seminer gibi çalışmaların üniversitemizin ve il müdürlüğünün hizmet kalitesini arttıracağına ve aynı zamanda Türkiye genelinde örnek olacağına inanıyorum. Bu verimli protokolün her iki kurum ve Adana’mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çocuklar kariyer merkezi hizmetlerinden yararlanacak

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