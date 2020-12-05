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Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.12.2020 14:13 | Son Güncelleme

Esenler’de hafta sonu kısıtlamanın ilk gününde çocuklar unutulmadı.

Esenler’de hafta sonu kısıtlamanın ilk gününde çocuklar unutulmadı. Palyaçolar vosvoslar eşliğinde çocuklara şeker dağıtarak keyifli gün geçirmelerini sağladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanmasıyla çocuklar unutulmadı.
Esenler’de sokak eğlencelerine de bu kapsamda bir yenisi daha eklendi. Esenler Belediyesi’nin organize ettiği, palyaçolar vosvoslar eşliğinde sokakları dolaşarak çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Kadir Topbaş Kültür Merkezi önünden hareket eden grup sokakları gezdi. Palyaçolar müzikler eşliğinde güzel vakit geçiren çocuklar, saldıkları sepetlerle hediye edilen şekerleri aldı. Palyaçoların dansları ve şarkılarıyla çocuklar balkondan onlara eşlik etti.

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