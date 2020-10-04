YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Çocuklar, Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını boyayacak

Çocuklar, Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını boyayacak

MALATYA HABERLERİ  | 04.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kültür yayınları arasına iki yeni eser daha kazandırıldı.Büyükşehir Belediyesi Malatya Sanat Merkezi (MABESEM) öğretmenlerinden Sevilay Güvercin ‘Malatya’yı Geziyoruz’, Şükran Tatar ‘Şehrim Renklerim’ isimli boyama kitapları hazırladılar.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kültür yayınları arasına iki yeni eser daha kazandırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Malatya Sanat Merkezi (MABESEM) öğretmenlerinden Sevilay Güvercin ‘Malatya’yı Geziyoruz’, Şükran Tatar ‘Şehrim Renklerim’ isimli boyama kitapları hazırladılar. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, kültürel yayınlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Yayınlar Şube Müdürlüğü olarak çıkarmış olduğumuz yayınlara iki eser daha eklemiş bulunmaktayız. Özellikle dünyamızı çepeçevre kuşatan pandemi süreci çerçevesinde çocuklarımızın evde kalması göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) öğretmenlerimiz tarafından ‘Şehrim Renklerim’, ‘Malatya’yı Geziyoruz’ isimli iki boyama kitabımız çıktı. Bu boyama kitapları ile birlikte amacımız ev ortamında bulunan çocuklarımıza şehrin kültürel yapısının tanıtımını sağlamaktır. Bu anlamda bizlere her zaman desteklerini veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

”Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını çocuklar boyayacak”
Malatya’yı Geziyoruz kitabının çizeri Sevilay Güvercin de , ‘Malatya’yı Geziyoruz’ boyama kitabındaki temel amaçlarının Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını çocukların boyayarak duygu ve düşüncelerini yansıtmalarını sağlamak olduğuna dikkat çekip, “ Ayrıca, boyama kitabının sonunda çocukların eğlenerek çözebilecekleri bulmacalara yer verildi. Kitabın basılmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, Kültür Daire Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürler ediyorum”
Şehrim Renklerim kitabının çizeri Şükran Tatar ise, “Pandemi süreci boyunca evde kalma zamanını daha iyi değerlendirmeleri adına çocuklarımızın hem kentin tarihi hem de kültürel dokusunu ayrıca huzur evleri, barınaklar ve bizim değerler eğitimi dediğimiz başlıklar altında anlayabilecekleri şekilde pedagojik formasyona uygun tasarladığımız boyama kitabını çocuklarımıza sunuyoruz. Bizlere her daim yapmış olduğumuz kültürel çalışmalarda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Hatay'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:20
İkindi
15:37
Akşam
18:13
Yatsı
19:28

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Kernek Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Malatya’da Bir İlk
Malatya’da Bir İlk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.