Çocuklar, online yabancı dil eğitiminde eğlenerek öğreniyor

12 yaş arasındaki çocuklara, video konferansla alanında uzman psikolog ve eğitmenler tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dersleri veriliyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların evde kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen online eğitimler, "Farklı Dillerde Konuşarak Öğreniyorum" etkinliği ile devam ediyor. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin yürüttüğü uzaktan eğitim platformunda 6-12 yaş arasındaki çocuklar, video konferans aracılığıyla derslere katılarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerini alanında uzman psikolog ve eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

Kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk yabancı dil eğitimi ise İngilizce oldu. Verilen eğitimde çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte İngilizceyi konuşarak öğrenme ve geliştirme fırsatı buluyor.

Haftanın 4 günü online yabancı dil eğitimi verilecek

Çocukların, özgüvenlerini arttırmak, beyin gelişimlerini ve yeteneklerini desteklemek, yabancı dile olan ilgilerini uyandırmak amacıyla online olarak yapılan etkinliğe çocuklar, bir ay boyunca her pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00’te zoom uygulaması üzerinden katılabilecek.

Online dil eğitimlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, çocuklarının yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, uzmanlar eşliğinde verilen bu eğitimler sayesinde çocuklarının yetenek ve eğilimlerini değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade ettiler.