Çocuklar salgın sonrası Küre Dağları’nda bilim ve sanatla buluşturulacak

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası çocukları Küre Dağları Milli Parkı’nda bilim ve sanat ile buluşturacak.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Öğr. üyesi Dr. Yasemin Büyükşahin’in yürütücüsü olduğu “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Proje kapsamında çocukların çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanat ile buluşturulması, bu doğrultuda farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor.

“Salgın sonrası çocuklar için önemli bir motivasyon olacak”

Dr. Büyükşahin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını sonrası uygulamaya geçecek projenin çocuklar için önemli bir motivasyon alacağını kaydederek, “Doğa ile iç içe bir ortamda çocuklarımızı ebeveynleriyle birlikte bilim ve sanat ile buluşturacağız. Bu doğrultuda hem çevreye karşı olan duyarlıklarını artırarak doğayı hem de düzenlediğimiz etkinliklerle bilim ve sanatı sevdirmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Çocukların bilim ve sanatı deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak etkinliklerin Avrupa’nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı’nda düzenleneceğinin de altını çizen Büyükşahin, “Küre Dağları Milli Parkı, 2013’te ’Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)’ sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa’nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran milli park, ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biridir. Birbirinden farklı ve özel güzellikleri içerisinde, çocuklarımıza doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmaları konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.