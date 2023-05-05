Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

Halfeti Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. İlçe stadındaki şenliğe Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve yüzlerce çocuk ile aileleri katıldı. Çeşitli oyun gruplarının da yer aldığı şenlikte çocuklar, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip palyaçolara eşlik etti. Uçurma da uçuran çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Belediye olarak bu yıl şenliklerin üçüncüsünü düzenlediklerini söyleyen Başkan Şeref Albayrak, “Çocuklar ve aileleriyle birlikte hem uçurtma uçurduk hem de şişme oyun alanlarında güzel vakit geçirdiler. Bizler Halfeti Belediyesi olarak yarınımızın teminatı çocuklarımıza, gençlerimize her zaman önem veriyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ailelerimizle birlikte inşallah bu tarz etkinlikleri çoğaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaymakam Zikrullah Erdoğan ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak alandaki çocuklarla yakından ilgilenip aileleriyle sohbet etti.

