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Çocuklar tatilde Masal Şatosu’nun tadını çıkardı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik Sazova Parkı’nda bulunan Masal Şatosu’na gezi düzenledi.Odunpazarı Belediyesi; halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik Sazova Parkı’nda bulunan Masal Şatosu’na gezi düzenledi.
Odunpazarı Belediyesi; halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi çocukların sömestrda zamanlarını verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar ve velileri Sazova Parkı’nda bulunan Masal Şatosu’nu gezdi. Geziden memnun olan veliler, düzenlenen bu gezilerin çocukların sömestr döneminde çok faydalı olduğunu belirtti. Yetkililer de sömestr döneminde düzenledikleri bu gezilerin ileri ki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

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