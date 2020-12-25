Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara mont, atkı, bere ve eldiven yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçen gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri kendi elleriyle giydirdiler.

Çocuklar üşümesin diye bu yola çıktıklarını söyleyen gönüllülerden Zeliha Kibar, “Elbistan ilçemizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızı belirleyerek alınan hediyeleri evlerine götürerek teslim ettik. Çocukların paketlerdeki hediyelerini gördüklerinde mutlulukları görülmeye değerdi. Onlar üşümesin diye ve onların gönüllerini yapmak için her zaman mücadele edeceğiz” dedi.

