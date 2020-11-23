Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı

Kahramanmaraş’ta bir grup genç, sokakta çalışan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine mont ve bot yardımında bulundu.

Yardımsever bir grup genç, “Çocuklar üşümesin” kampanyası ile imkansızlıklar yüzünden mont ve bot alamayan, kıyafetleri olmadığı için üşüyen çocuklara hayırseverlerin destekleriyle mont ve bot alarak kendi elleriyle giydirdiler.

Amaçlarının kış gününde üşüyen çocuklara el uzatmak olduğunu söyleyen Şule Üstün, “Bu kış gününde gönüllü arkadaşlarla birlikte sokakta çalışmak zorunda olan ve mont ve botu olmayan çocuklara giydirmek için harekete geçtik. Ayakkabısı ve montu olmayan çocuklara el uzatarak sıcacık kalbimizle hem üşüyen ellerini, hem de kırık gönüllerini ısıtmak istedik. Böyle maneviyatı çok olan etkinliğe yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimizden Allah razı olsun” dedi.

