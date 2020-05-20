Çocuklar yeniden sıcak havanın tadını çıkardı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla ikinci kez sokağa çıktı.

Konya'da kısıtlama nedeniyle ilk kez geçen hafta sokağa çıkabilen çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın ederek sıcak havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara, aileleri de eşlik etti.

İki çocuğuyla parka gelen Şüheda Boydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süreli de olsa getirilen serbestlikten memnun olduklarını söyledi.

Çocuklarının açık havada vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Boydan, "Karantina sürecinde elimizden geldiğince evde etkinlikler yaparak vakit geçiriyoruz, ders çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Ancak evde sıkılmışlardı, dışarı çıkmak çocuklara iyi geldi." diye konuştu.

- Karaman

Karaman'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.