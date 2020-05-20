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Çocuklar yeniden sıcak havanın tadını çıkardı

KONYA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:24 | Son Güncelleme

Çocuklar yeniden sıcak havanın tadını çıkardı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla ikinci kez sokağa çıktı.

Konya'da kısıtlama nedeniyle ilk kez geçen hafta sokağa çıkabilen çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın ederek sıcak havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara, aileleri de eşlik etti.

İki çocuğuyla parka gelen Şüheda Boydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süreli de olsa getirilen serbestlikten memnun olduklarını söyledi.

Çocuklarının açık havada vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Boydan, "Karantina sürecinde elimizden geldiğince evde etkinlikler yaparak vakit geçiriyoruz, ders çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Ancak evde sıkılmışlardı, dışarı çıkmak çocuklara iyi geldi." diye konuştu.

- Karaman

Karaman'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Yasağın kalkmasının ardından kentin işlek caddelerinden İsmet Paşa, 1. ve 2. İstasyon caddelerinde sıcak havayı da fırsat bilerek güzel vakit geçiren çocuklar, bayram öncesi aileleriyle alışveriş yaptı.

- Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar ikinci kez sokakla buluştu.

Çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynadı.

Parklarda ve bahçelerde yoğunluk oluşturan bazı çocuklar da bisiklete bindi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, kendilerine ikinci kez tanınan izinle yeniden sokağa çıkarak park ve bahçelere koştu.

Aileleriyle birlikte Akarçay ve Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı'nda salıncak, kaydırak ve farklı oyun gruplarıyla eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi.

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