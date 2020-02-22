YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çocuklar yeteneklerini Tepebaşı’nda keşfediyorlar

Çocuklar yeteneklerini Tepebaşı’nda keşfediyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2020 Bahar Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2020 Bahar Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürüyor. Seramik kursuna katılan öğrenciler, çamura keyifle şekil verirken hayal dünyalarını da seramiğe yansıtıyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin ilçede ikamet eden çocukların gelişimine, nezih ve güvenilir bir ortamda katkı sağladığı çocuk programları yoğun ilgi ile devam ediyor. Çocukların ilgi gösterdiği programlar, bahar döneminde de Tepebaşı Belediyesi’nin 13 farklı merkezinde minikler ile buluşturuluyor.

’Çocuklar el becerileriyle yeteneklerini keşfediyor’
Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslar, spordan sanata, el becerisinden bilime kadar geniş bir yelpazede düzenleniyor. Ayrıca tamamen ücretsiz olan kurslarda çocuklar, seramik, cam füzyon ve resim kurslarına katılarak el becerilerinin yanı sıra yeteneklerini de geliştiriyor.
Öte yandan 22 Mayıs tarihine kadar sürecek olan Bahar Dönemi Çocuk Programları, branşa göre farklılık göstermekle birlikte 2002-2016 yılları arasında doğan çocukları kapsadığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:35
Öğle
13:17
İkindi
16:18
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tuğçe Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Uzman Eczanesi
Tepebasi
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Masal Şatosu Çocuk Akademisi Kayıtları Başladı

Masal Şatosu Çocuk Akademisi Kayıtları Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.