Çocuklar yeteneklerini Tepebaşı’nda keşfediyorlar

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2020 Bahar Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürüyor. Seramik kursuna katılan öğrenciler, çamura keyifle şekil verirken hayal dünyalarını da seramiğe yansıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ilçede ikamet eden çocukların gelişimine, nezih ve güvenilir bir ortamda katkı sağladığı çocuk programları yoğun ilgi ile devam ediyor. Çocukların ilgi gösterdiği programlar, bahar döneminde de Tepebaşı Belediyesi’nin 13 farklı merkezinde minikler ile buluşturuluyor.

’Çocuklar el becerileriyle yeteneklerini keşfediyor’

Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslar, spordan sanata, el becerisinden bilime kadar geniş bir yelpazede düzenleniyor. Ayrıca tamamen ücretsiz olan kurslarda çocuklar, seramik, cam füzyon ve resim kurslarına katılarak el becerilerinin yanı sıra yeteneklerini de geliştiriyor.

Öte yandan 22 Mayıs tarihine kadar sürecek olan Bahar Dönemi Çocuk Programları, branşa göre farklılık göstermekle birlikte 2002-2016 yılları arasında doğan çocukları kapsadığı bildirildi.

