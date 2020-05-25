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Çocuklara bayram hediyesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadelenin sürdüğü Adıyaman’da bayramı evlerinde geçiren çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtıldı.Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adıyaman’da çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtıldı.

Korona virüs ile mücadelenin sürdüğü Adıyaman’da bayramı evlerinde geçiren çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adıyaman’da çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtıldı. Kapı kapı dolaşan Adıyaman Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu üyeleri sivil toplum örgütleri, bayramı evlerinde geçiren çocuklara, çikolata, şeker, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verdi. Vefa Destek Grubu Üyesi Zeynel Kına, "Korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklarımıza yiyecek ve oyuncak gibi çeşitli hediyelerimizi bizzat evlerine giderek ulaştırdık. Evlerinde çıkamayan çocuklarımız aldıkları hediyeler karşısında oldukça mutlu oldular. Onların bu sevincine ortak olmak bizleri oldukça mutlu etti. Rabbimiz bizlere güç verdiği müddetçe bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir" dedi.
Kına, korona virüs sürecinin başından bugüne kadar Adıyaman’da 2 bin 500 aileye yardım ulaştırdıklarını da kaydetti.

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