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Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

31.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için gerçekleştirilen çevre eğitimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için gerçekleştirilen çevre eğitimleri devam ediyor. Ocak 2021’de online olarak düzenlenen eğitimlere yaklaşık 200 öğrenci katıldı.
Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çevre bilincini geliştirme amaçlı eğitimler, okul yönetimleri ile belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Ocak ayında okullardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında Emine Cahide Karaali İlkokulu’nun “Yeni Normalde Temiz Doğanın Önemi” adlı e-twinning projesi kapsamında verilen Çevre ve Atık Yönetimi Eğitimi ile projeye destek verildi. Online olarak düzenlenen eğitime Emine Cahide Karaali İlkokulu’nun yanı sıra Bolu, Zonguldak, İstanbul, Antalya, Bingöl, Adana, Ankara, Van, Polonya, Romanya, Azerbaycan’dan proje ortakları yetkili öğretmenler ve 5., 6. sınıf öğrencileri katıldı. Ayrıca Atayurt Okulları Eko Okul Koordinatör öğretmenleri ile de 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile yine Çevre ve Atık Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi. Ocak ayında gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise Milli Zafer İlkokulu, Hatay’dan Atatürk İlkokulu, Mersin’den Piri Reis İlkokulu Eko-Okul koordinatör öğretmenleri ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla “Biyoçeşitlilik ve Önemi” konulu online eğitim gerçekleştirildi.
2021 Ocak ayında verilen online çevre eğitimleriyle Eskişehir ilinin yanı sıra diğer illerden de yetkili öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 200 öğrenciye ulaşılmış oldu. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, küresel iklim krizi ve su krizinin gündemde olduğu günümüzde çevrenin, kaynakları doğru kullanmanın ve doğru atık yönetiminin önemi doğrultusunda eğitim faaliyetlerine devam edileceğini belirtti. Eğitimlere katılan öğrenciler de memnuniyetini ifade ederken, okul yetkilileri çocukların bilinçlendirilmesine katkı sağladığı ve çevre odaklı çalışmalar sürdürdüğü için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

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