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  4. Çocuklara doyamayan çift iki çocuğun da 6 yıldır koruyucu ailesi

Çocuklara doyamayan çift iki çocuğun da 6 yıldır koruyucu ailesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da çocukları çok seven 4 çocuk babası ve eşi, 6 yıl önce koruyucu ailesi oldukları biri zihinsel engelli iki çocuğun da her türlü bakımını yapıyor - Baba Abdullah Döner: - "Çalıştığım iş yerinde şoför olduğum için sürekli il dışında bulunuyordum. Çocuk sevgisine doyamadım. Koruyucu aile olmayı çocukları gönülden seven herkese öneriyorum. Onların da yüzü gülüyor" - Anne Fatma Döner: - "Eşim ve çocuklarıma danışıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduk. Ben bir istedim Allah iki nasip etti. Kardeş bütünlüğünü bozmak istemedik. İkisini de 6 yıldır büyütüyorum"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da, çocuklara doyamayan 4 çocuk babası emekli şoför ve eşi, 6 yıl önce koruyucu ailesi oldukları biri zihinsel engelli iki çocuğun da bakımını yapıyor, eğitimleri için ellerinden gelen desteği veriyor.

Gaziantep'te şoför olarak çalıştığı işyerinden emekli olunca yerleştiği Adıyaman'da hayvancılıkla uğraşmaya başlayan 60 yaşındaki Abdullah Döner ile eşi Fatma Döner, 4 çocukları olmasına rağmen komşularından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "koruyucu aile" uygulamasını öğrenince yeniden çocuk büyütebilecekleri düşüncesiyle harekete geçti.

Adıyaman Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran ve gerekli koşulları yerine getiren Döner çifti, 6 yıl önce kız kardeşler M.K. (2) ile ağabeyi R.K'nin (3) koruyucu ailesi oldu.

Baba Abdullah Döner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdi 8 ve 9 yaşlarında olan M.K. ve R.K'nin varlığının evlerine ayrı bir mutluluk getirdiğini söyledi.

Çocukları çok sevdiğini vurgulayan Döner, şöyle konuştu:

"4 çocuğum var, fakat onlarla işim gereği çok ilgilenemedim. Çalıştığım iş yerinde şoför olduğum için sürekli il dışında bulunuyordum. Çocuk sevgisine doyamadım. Koruyucu aile olmayı çocukları gönülden seven herkese öneriyorum. Onların da yüzü gülüyor. Devletimiz de onlara iyi bakıyor. Aslında biz bir çocuğun korucu aile olmasını diliyorduk ama kardeşinin olduğunu öğrenince ikisini de aldık. Sonuçta bunlar kardeş ve biz onları ayırmak istemedik. Şu anda onları evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Hayatlarımı onlara göre şekillendiriyorum."

- "Ben bir istedim Allah, iki nasip etti

Anne Fatma Döner (48) ise 16 yıl önce Gaziantep'te bir iş yerinde yetim bir çocukla çalıştığını, o çocuğun anlattıklarından etkilendiğini, o günden beri çocuk edinme fikrinin aklında olduğunu söyledi.

Sosyal Hizmetler biriminde çalışan bir komşusuyla sohbet sırasında korucu aile kavramını öğrendiğini anlatan Döner, "Daha sonra eşim ve çocuklarıma danışıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduk. Ben bir istedim Allah, iki nasip etti. Kardeş bütünlüğünü bozmak istemedik. İkisini de 6 yıldır büyütüyorum." dedi.

Eğitime önem verdiklerini belirten Döner, çocuklardan R.K'nın zihinsel engelli olduğunu ve Rehabilitasyon Merkezine gittiğini, onlarla oyunlar oynayıp zaman geçirdiğini kaydetti. Döner, çocukların öz annesinin de zihinsel engelli olduğunu ifade etti.

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Abdullah Adıyaman Fatma Döner iki kardeş korucu aile

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