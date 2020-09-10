YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çocuklara iki ayda 64 bin litre ücretsiz Halk Süt dağıtıldı.

Çocuklara iki ayda 64 bin litre ücretsiz Halk Süt dağıtıldı.

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından 3 Temmuz’da startı verilen Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar çocuklara 64 bin litre süt dağıtıldı.Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkezin ardından ilçelerde de çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından 3 Temmuz’da startı verilen Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar çocuklara 64 bin litre süt dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkezin ardından ilçelerde de çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Halk Süt projesiyle süt ihtiyacı bulunan ancak bunu karşılamaya gücü yetmeyen ailelere ücretsiz süt dağıtımı yapılıyor. Çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlayan projede sütler yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nden alınıyor.
Ücretsiz Halk Süt yardımı kent merkezi yanı sıra ilçelerde de tüm hızıyla sürüyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8’er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 bin aileye Halk Süt paketi dağıtıldı. Başkan Muhittin Böcek’in ilk dağıtımını yaparak başlattığı Halk Süt projesi ile iki ayda yaklaşık 64 bin litre süt yardımı gerçekleştirildi.
Manavgat’ta da halk süt dağıtımını sürdüren ekipler 956 aileye ulaştı. Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ailelere 1 litrelik ambalajlarda sütler teslim edildi. Alanya’da da başvuru yapan dar gelirli 499 aileye Eylül ayı Halk Süt paketleri teslim edilmeye başlandı.
Öte yandan Kaşlı çocuklar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtımı yapılan Halk Süt’lerine kavuştu. Halk Süt Projesi, Gündoğmuş İlçesi’nde de hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere halk süt paketleri teslim edildi. Büyükşehir ekipleri, Tekirova’dan Beldibi’ne kadar Kemer’in tüm mahallelerinde başvuruları olumlu sonuçlanan ailelerin çocuklarına Halk Süt paketlerini ulaştırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"

Antalya Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:33
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Gököz Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.