Çocuklara iki ayda 64 bin litre ücretsiz Halk Süt dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından 3 Temmuz’da startı verilen Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar çocuklara 64 bin litre süt dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkezin ardından ilçelerde de çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Halk Süt projesiyle süt ihtiyacı bulunan ancak bunu karşılamaya gücü yetmeyen ailelere ücretsiz süt dağıtımı yapılıyor. Çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlayan projede sütler yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nden alınıyor.

Ücretsiz Halk Süt yardımı kent merkezi yanı sıra ilçelerde de tüm hızıyla sürüyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8’er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 bin aileye Halk Süt paketi dağıtıldı. Başkan Muhittin Böcek’in ilk dağıtımını yaparak başlattığı Halk Süt projesi ile iki ayda yaklaşık 64 bin litre süt yardımı gerçekleştirildi.

Manavgat’ta da halk süt dağıtımını sürdüren ekipler 956 aileye ulaştı. Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ailelere 1 litrelik ambalajlarda sütler teslim edildi. Alanya’da da başvuru yapan dar gelirli 499 aileye Eylül ayı Halk Süt paketleri teslim edilmeye başlandı.

Öte yandan Kaşlı çocuklar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtımı yapılan Halk Süt’lerine kavuştu. Halk Süt Projesi, Gündoğmuş İlçesi’nde de hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere halk süt paketleri teslim edildi. Büyükşehir ekipleri, Tekirova’dan Beldibi’ne kadar Kemer’in tüm mahallelerinde başvuruları olumlu sonuçlanan ailelerin çocuklarına Halk Süt paketlerini ulaştırıyor.

