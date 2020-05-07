YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Çocuklara ilham veren yeni su şişeleri

Çocuklara ilham veren yeni su şişeleri

BURSA HABERLERİ  | 07.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak su içmenin daha fazla önem kazandığı bugünlerde, çocukların su tüketim alışkanlığı kazanmasını hedefleyen Nestlé Pure Life, daha önce piyasaya sürdüğü Barbie şişelerine yepyeni bir seri daha ekledi.Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi, astronottan ressama, futbolcudan doktora 9 farklı tasarımı ile çocukların farklı meslekleri tanımalarına olanak sağlıyor.

Çocuklara ilham veren yeni su şişeleri

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak su içmenin daha fazla önem kazandığı bugünlerde, çocukların su tüketim alışkanlığı kazanmasını hedefleyen Nestlé Pure Life, daha önce piyasaya sürdüğü Barbie şişelerine yepyeni bir seri daha ekledi.
Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi, astronottan ressama, futbolcudan doktora 9 farklı tasarımı ile çocukların farklı meslekleri tanımalarına olanak sağlıyor. Tüketim sonrasında birer oyuncağa dönüşen Barbie Kariyer Serisi şişeleri, oyunlarının birer parçası olarak çocukların hayal gücünü destekliyor.
Dünyanın lider ambalajlı su markası Nestlé Pure Life, bu yıl özellikle kız çocuklarına, kariyer seçimlerinde ilham verecek yepyeni bir seriyi satışa sundu. Ressam, doktor, astronot, futbolcu, aşçı, aktris, pilot, bilim insanı ve müzisyen mesleklerini temsil eden Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi, tüketildikten sonra da 9 farklı Barbie oyuncağına dönüşüyor. Su tüketimini keyifli hale dönüştüren ve çocukların farklı meslekleri tanımalarına yardımcı olan yeni seri ile Nestlé Pure Life, atılmadan oyuncak olarak kullanılmaya devam eden şişeleriyle çocuklarda geri kazanım bilincini oluşturmaya da destek oluyor. Özel koruma bandı sayesinde ebeveynlerin güvenini kazanan Nestlé Pure Life, yeni kariyer şişesi ile de çocukların hayal dünyasında yerini alıyor.
Yeni Barbie şişeleriyle ilgili bilgi veren Nestlé Pure Life Marka Müdürü Melike Karagöz, “Nestlé Pure Life olarak Barbie Kariyer Serisi ile farklı meslekleri öğretmeyi ve kız çocuklarının kariyer seçiminde ilham olmayı istiyoruz. Oyuncağa dönüşen serimiz ve sularımız üzerindeki geri kazanım hatırlatmalarıyla da çocukların çevre bilinci kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Eğlenceli yeni serimiz ile çocuklar keyifle ve istekle su içiyorlar. Böylece çocuklarımız erken yaşlarda su tüketim alışkanlığı kazanıyor, geri kazanım konusunda bilinçleniyor ve meslek seçiminde cinsiyet ayrımına yer olmadığını öğrenmiş oluyorlar” dedi.
Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi tüm Migros marketlerden temin edilebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Bursa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:49
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:12
Yatsı
21:44

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Çelikaksoy Eczanesi
Nilufer
Duru Eczanesi
Yildirim
Gramofon Eczanesi
Nilufer
Hürriyet Eczanesi
Osmangazi
Karakız Eczanesi
Osmangazi
Melek Eczanesi
Osmangazi
Nursel Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.