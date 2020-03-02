Çocuklara ilk yardım bilinci aşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklara ilk yardım bilincini aşılamak için sosyal faaliyetlerine devam ediyor.

Çocuklarda ilk yardım bilincinin aşılanması için düzenlenen sosyal faaliyetler kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı. Tarsus Şehit Yurdakul Alcan Ortaokulu bünyesinde faaliyet gösteren ana sınıfı öğrencileri, Büyükşehir otobüsleriyle okullarından alınarak, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği merkez tesislerine getirildi. Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat ve itfaiye personeli tarafından karşılanan minik öğrencilere, itfaiye ekiplerinin yaptığı faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yangın veya kaza durumunda ne gibi çalışmalar yapıldığı konusunda bilgi verilen minik öğrencilere, ayrıca çalışmalarda kullanılan aletler de yakından gösterildi. Acil durumlarda 112’nin aranması gerektiği miniklere anlatılırken, itfaiyecilerin görev alanları arasında yer alan yangın söndürme, can ve mal kaybını engelleme, doğal afetlere müdahale, yaralılara ilk yardım ve trafik kazalarına müdahale konusunda detaylı bilgi aktarıldı. Gösteri amaçlı itfaiye araçlarından su sıkıldığı ziyaret sırasında, temsili olarak 1 itfaiye eri, mafsallı araçla çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gönderdiği armağanların dağıtıldığı ziyaret sırasında minik öğrenciler, itfaiye personeline sorular sordu.



