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Çocuklara Jandarma Dergisi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen Jandarma Çocuk Dergisi’ni köylerde dağıtımı gerçekleştirdi.Emet Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan köylere Jandarma Çocuk Dergisi ulaştırırken, köylerde çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.Çocuklara, Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımının yanı sıra, jandarmanın görevleri hakkında da bilgiler veriliyor.

Çocuklara Jandarma Dergisi

Kütahya’nın Emet ilçesinde çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen Jandarma Çocuk Dergisi’ni köylerde dağıtımı gerçekleştirdi.
Emet Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan köylere Jandarma Çocuk Dergisi ulaştırırken, köylerde çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.
Çocuklara, Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımının yanı sıra, jandarmanın görevleri hakkında da bilgiler veriliyor.

Çocuklara Jandarma Dergisi

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