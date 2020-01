Çocuklara kitabı sevdirmek için "Vali Bey" de onlarla okudu

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir Valiliği tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla yürütülen "Balıkesir'de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi" kapsamında Vali Ersin Yazıcı, haftanın 2 gününü okul ziyaretlerine ayırıp, çocuklarla kitap okuyor.

Vali Yazıcı, yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında 213 okulu ziyaret ederek, 20 bine yakın öğrenciyle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Yazıcı, onlarla kitap okudu, onlara kitap okuma alışkanlığının önemini anlattı.

Vali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında haftada 2 gün, 2 farklı okulda okuma saati düzenlediklerini belirterek, çocuklarla buluşup onlara ne kadar değerli olduklarını anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Türk toplumunun daha fazla okuması gerektiğine inandığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bunu başarıyoruz, her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Proje kapsamında değerler eğitimi üzerine öğrencilerle anket ve söyleşiler yapıyoruz. Kaymakamlarımızın her yıl bir kitap hediye etmesi, her sınıfa kütüphane, kitaplık oluşturma şeklinde çalışmalarımız oldu. Bütün okullara kaymakam arkadaşlarımızın eli değdi. Oradaki öğretmen arkadaşımın motivasyonu artıyor, devleti yanında görüyor. Bu işi öğretmenlerle yaptığımızın bilincinde olarak onları hiçbir zaman kırmıyoruz."