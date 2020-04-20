YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

ERZURUM HABERLERİ  | 20.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Psikolog Merve Kırna çocuklarda korona virüsü anlatmanın püf noktaları hakkında bilgiler verdi.Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Çocuğunuza Korona virüsü anlatmadan önce çocuğun korona virüs hakkında ne bildiği çok önemlidir.

Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

Psikolog Merve Kırna çocuklarda korona virüsü anlatmanın püf noktaları hakkında bilgiler verdi.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Çocuğunuza Korona virüsü anlatmadan önce çocuğun korona virüs hakkında ne bildiği çok önemlidir. Yanlış bilgiye sahip olan ve bu yüzden yoğun kaygı yaşayan çocuğunuz ile sakince konuşarak doğru bilgi aktarılmalıdır. Fakat o an konuşmak istemiyorsa, konuşması için zorlamayarak çocuğun sürecine göre ilerleme sağlamak hazır oluş için çok önemlidir. Korona virüsü anlatırken; sakin bir şekilde öncelikli olarak kendi kaygı ve korkularınızdan arınarak konuşmak önemlidir. Çünkü kaygı bulaşıcıdır sizin var olan kaygınız ile bu durumu korkutucu bir şekilde anlatmanız çocuklarda kaygının artmasına ve travmaya neden olabilir. Çocuklar için en önemli güven kaynağı aileleridir ve ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler hayatı. Ailesinin panik ve kaygılı halini gören çocuk “Kaygılanacak bir durum var”, “Bana bir şey olacak mı?”, “Aileme bir şey olacak mı”, “Ebeveynlerim bu kadar kaygılı, beni kim koruyacak” algısını oluşturur. Çünkü çocuklar ebeveynlerini güçlü görmek ister, ne olursa olsun kendisini koruyup kollamasını bekler. Bu durum ile ebeveynleri olarak baş edebildiğinizi görmesi, hayata karşı güven duyması adına önemli olmakla birlikte kaygı oluşumunun önüne geçer” dedi.
Çocuk eğer korkuyorsa ya da kaygısı fazla ise; onun duygularını anlamak, anlaşıldığını hissetmek adına çok önemli olduğunu ifade eden Kırna, “Çocuklar merak eder ve soru sorarak öğrenirler, bu sorular karşısında “abartma bu kadar”, “korkacak bir şey yok”, “kocaman çocuk oldun böyle davranma” vb. söylemler yerine bilmediğiniz bir soru sorduğunda “bu sorunun cevabını bilmiyorum ama doğru kaynaklardan araştırıp seninle paylaşacağım” diyerek çocuğunuzun duygularını anlamak, endişesini yatıştırmak, sorduğu sorulara içten ve gerçeğe uygun cevaplar vermek önemlidir. Okulların kapalı olması ve evde durmak zorunda olmak; bir çok sosyalleşmek isteyen çocuk için sıkıntı oluşturmaktadır. Grip örneğinden yola çıkarak hastalık tehlikesine karşı önlem amaçlı olduğunun belirtilmesi, hem kendimizi korumak adına hem de başka insanlara bulaştırmamak adına bir süre evde kalmanın gerekliliği anlatılmalıdır. Kişisel hijyene dikkat etmenin bu virüse yakalanmamak için önemli olduğunun altı çizilerek; küçük yaş gruplarındaki çocuklar ile bunu bir oyun haline getirerek yapmak, uyku saatlerine dikkat etmek, ev içi etkinlikleri arttırmak, bu süreci bir tatil gibi görüp tüm gün televizyon izlemek ya da telefon, tablet ile oynamak yerine düzenli olarak ders çalışmaya özen göstermek günlük yaşam rutininin bozulmaması adına önemlidir” açıklamalarında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:23
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:05
Yatsı
20:30

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Şafak Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası

Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Karaçoban Da Komediksiyon Gösterisi Beğeni Topladı

Karaçoban Da Komediksiyon Gösterisi Beğeni Topladı

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde Doktor Sıkıntısı

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde Doktor Sıkıntısı

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.