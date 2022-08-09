Çocuklara ödülle yemek yedirmenin sakıncaları

İSTANBUL (AA) - Banvit BRF’in hayata geçirdiği "Akıllı Çocuk Sofrası" projesi danışmanlarından Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat çocuklara ödülle yemek yedirmenin sakıncalarını anlattı.

Banvit açıklamasına göre, Bolat,"Akıllı Çocuk Sofrası" projesinin web sitesinde yayınlanan makalede çocukların yemek yemeyi reddettiği durumlarda başvurulan yöntemlerden biri olan, "yemeğini yedikten sonra çikolata yiyebilirsin" veya "ödevini yaparsan dondurma yiyebilirsin" gibi ödül verme yönteminin doğru olmadığının altını çizdi.

Aston Üniversitesi’nden Dr. Jackie Blissett ve meslektaşlarının, ödül ile beslenme arasındaki ilişkiyi anlamak için yaptıkları bir araştırmaya dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Araştırma kapsamında 3-5 yaş arasında 66 çocuğu bir odaya alarak çocukları iki gruba ayırıyorlar. İki gruba da puzzle yapmaları için malzeme dağıtıyorlar ancak ilk gruptaki puzzle’ın parçalarının bir tanesini eksik veriyorlar. Aslında ilk gruptaki çocukların puzzle’ı tamamlama şansları yok. Bunun amacı çocuklarda bir hayal kırıklığı oluşturmak. Puzzle uygulaması bittikten sonra çocuklara oyuncaklar ve farklı yiyecekler sunuyorlar ve hangi grubun, daha çok yemek yediğini izliyorlar. Bu sırada çocukların annelerine de 'Yemek yedirirken, ödül kullanılır mısınız?' diye soruyorlar. Araştırma sonuçları aile, yemek yedirmek için ödül kullanıyorsa, çocuğun hayal kırıklığına uğradığında bu duygusunu yönetmek için yemek yediğini ortaya koyuyor. Çocuk, yemekten aldığı hazzı, bir duygu düzenleme aracı olarak kullanıyor. Çocuklara, çikolata gibi yiyecekleri ödül veya acıyı hafifletmek için vermek istemeden de olsa onlara 'Duygularınla başa çıkmak için yemeği kullanabilirsin' mesajı veriyor. Bu durumda çocuklar üzüntülerini anlamaktan ve onu yönetmektense, o duygudan kaçmayı ve yiyecekten alacağı hazza odaklanmayı tercih ediyor ve yiyecekle olumsuz duygularından kaçmayı öğreniyor. Ergen veya yetişkin olduğunda ise ne zaman kaygılı, stresli, üzüntülü veya huzursuz hissederse, bu olumsuz duygulardan kaçmak, kendini avutmak veya kendini teselli etmek için yemek yemeye başvuruyor. İşin kötüsü, duygusunu yönetmek için yemek yediğinde; sağlıklı değil, bol yağlı ve şekerli ürünleri seçiyor. Bu da sağlıksız beslenme sonucu kilo sorunlarına yol açıyor."

Bolat, araştırmanın sonuç olarak, çocuklara ödül ile yemek yedirmektense, evde bir yemek düzeni kurmanın çok daha doğru olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

