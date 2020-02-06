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Çocuklara resim çizdirip doktor korkularını yenmelerini sağladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Kayapınar Diclekent Aile Sağlık Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr.

Diyarbakır’da Kayapınar Diclekent Aile Sağlık Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Mehmet Agah Gür, muayene öncesi resim çizdirip çocukların doktor korkusunu yenmelerini sağlıyor.
Kayapınar Diclekent Aile Sağlık Merkezi’nde görevli Dr. Mehmet Agah Gür, çocukların doktor korkularını yenmesi için farklı bir çalışma başlattı. Hasta çocukların doktorlardan korkmasını önlemek isteyen Gür, muayenehaneye gelen çocuklara önce resim çizdirip kendileri ile sohbet ediyor. Bir süre çocuklarla ilgilenen Dr. Gür, daha sonra onları muayene ederek sağlığına kavuşturuyor.
Çocukların doktor korkusunu yenmeleri için böyle bir proje gerçekleştirdiğini belirten Dr. Gür, çocukların mutlu bir şekilde muayene olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

“Resim çizmelerinden sonra çocuklar doktora olan korkularını yendiler”
Çocuklarla olan iletişimi güçlendirmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Dr. Gür, “Çocuklarla iletişimi güçlendirmek için resim yaptırdık. Hal böyle olunca proje kendiliğinden büyüdü ve olumlu sonuçlar aldık. Birçok çocuk hasta olmadan da gelip beni ziyaret ediyor ve ‘seni görmeye geldik bugün hastan değilim’ gibi konuşmalar gerçekleştiriyor. Diyalog ve resim çizdirme gibi faaliyetler sonrası çocuklar doktora olan korkularını yendiler. Çocuk korkuyla ve ağlayarak gelip muayene oluyordu. Daha sonra hiç ağlamadan muayene koltuğuna oturup muayenesini olup, şikayeti belirtip anne ve babasının zorlamasına gerek kalmadan gelişti. Böylesi çocuklar için daha rahat, daha zevkli ve daha eğlenceli oldu. Çocuklar dünyanın en gerekli, en sevimli ve en değerli varlıklarıdırlar. Sonuçta çocuk ve çocuk deyince akan suların durması gerekiyor” dedi.
Ailelere aşı konusunda da önemli uyarılarda bulunan Dr. Gür, “Anne ve babalar özellikle sağlık konusunda ve aşı yapmaları konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. Aşı yapılması çocuğun sağlığı için çok önemlidir. Aşılanmayan çocuğun hastalanma riski çok çok büyüktür. Ailelerin sağlık konusunda çocukları doktorlar ve hemşire ile tehdit etmemeleri lazım, aşı ve iğne ile tehdit etmemeleri lazım ve bunun bir eğlence ile sosyal faaliyet gibi gösterip yaklaşım içerisine girerlerse hem bizim işimiz kolaylaşır hem de çocukların sağlığını korumuş olurlar” diye konuştu.
Resim çizerek doktor korkusunu yendiğini anlatan 10 yaşındaki İlayda da “Doktor amca sayesinde korkumu yendim. Muayene olmaya ilk geldiğimde bir resim getirmiştim. Daha sonra doktor amca çok beğendi. Bende her geldiğimde çizdiğim resimleri getirmeye başladım kardeşimle birlikte. Bana güzel hikayeler anlatıyordu bende öyle iğneye olan korkumu yendim. Artık iğneden korkmuyorum. Kardeşim de çizdiği resmi getirmişti, resim getirdikten sonra böyle devam edince o artık fazladan iğne istemeye başladı. Bir iğne yapılınca bir daha istiyor ve biz artık korkmuyoruz iğneden” şeklinde konuştu.

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