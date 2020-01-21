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  4. Çocuklara sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler

Çocuklara sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler

SAMSUN HABERLERİ  | 21.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Samsun’da sömestr boyunca gerçekleşecek etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlenecek.Sömestr boyunca her hafta sonu Tiyatro Küçük Eller’in “Cesur Kardeşler”, “Sevginin Gücü” ve ”Afacanlar Hayvan Dostu’’ adlı müzikli tiyatro oyunları Bulvar AVM Kültür Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Samsun’da sömestr boyunca gerçekleşecek etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlenecek.
Sömestr boyunca her hafta sonu Tiyatro Küçük Eller’in “Cesur Kardeşler”, “Sevginin Gücü” ve ”Afacanlar Hayvan Dostu’’ adlı müzikli tiyatro oyunları Bulvar AVM Kültür Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek. Bu kapsamda ilk olarak, konumu ne olursa olsun her çocuğun ve her bireyin değerli olduğunu eğlenceli bir dille anlatan “Cesur Kardeşler” çocuklarla buluştu. İnteraktif olarak çocukların katılımını sağlayan oyun büyük ilgi gördü.
Tiyatronun ilerleyen programlarında; hayatın ağırlığını ve acısını sevgi kelimesinin unutturduğunu, sevgiyle bakanların her şeyi daha güzel göreceğini vurgulayan “Sevginin Gücü” ve son olarak hayvanlara iyi davranılması gerektiğini sevimli hayvan diyalogları ile anlatan “Afacanlar Hayvan Dostu” hem güldürecek hem de çocuklara faydalı mesajlar vererek onlara hayal dünyalarının kapılarını açacak. Sevginin Gücü 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki seans olarak 24-25-26- Ocak’ta, Afacanlar Hayvan Dostu ise 31 Ocak ve 1 Şubat’ta sahnelenecek.
Bulvar AVM’de atölyeler de çocukların hizmetine sunulacak. Unicorn taç-maske atölyesi ile başlayan atölyeler, mozaik atölyesi ile devam etti. Her yaşa hitap eden, birbirinden keyifli ve eğitici atölyeler; 22-23 ve 27-28-29-30 Ocak tarihleri arasında eğitmenler eşliğinde devam edecek. Atölyeler, kişi sayısı ile gerçekleştirilecek ve rezervasyon ile katılım sağlanacak.

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Ilkadim
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Kurupelit
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Derecik
Yılmaz Eczanesi
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