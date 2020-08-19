Çocuklara spor malzemesi yardımı yapıldı

Gençliğe her alanda yatırım yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu kez Çamköy’ünde çocuklara spor malzemesi yardımı yaparak gençlerin enerjilerini doğru yerde kullanmasını kanalize ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çamköy’ünde dezavantajlı çocukların sağlıklı gelişimi ve sportif devamlılıkları ile kulüplerin çalışmalarını kolayca sürdürebilmeleri için malzeme desteğini aksatmıyor.

Antrenör Bülent Çakmak, “Gençler arasındaki dayanışmanın artmasında, kötü alışkanlıkların azalmasında büyük etken olan sporun ilgi görmesi büyük önem taşıyor. Bugün buraya kadar gelip çocuklarımızla birebir ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya Çamköy ailesi olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.

