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Çocuklara tabiat ve yaban hayatı anlatıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından "çocuklar doğanın dilini öğreniyor’ projesi kapsamın çocuklar 26 Ağustos Tabiat Parkında misafir edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından çocuklar misafir edilmeye devam ediyor. Çocuklar doğanın dilini öğreniyor TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında öğrencilere korunan alanlarda misafir edilmeye devam ediyor. 26 Ağustos Tabiat Parkında ağırlanan öğrencilere tabiat, yaban hayatı, sokak hayvanları hakkında bilgiler aktarıldı. Bölge Müdürlüğümüzü temsilen hediyeler verildi.

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