YURTHABER
  4. Çocuklara yardım için Nepal’e yürüyor

Çocuklara yardım için Nepal’e yürüyor

YALOVA HABERLERİ  | 08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Nepal’deki yardıma muhtaç çocuklara yardım maksadıyla İngiltere’den yürümeye başlayan 73 yaşındaki eski maratoncu Rosie Swale Pope, Yalova’nın Altınova ilçesine ulaştı.İngiltere’den Nepal’e kadar yürüyerek, Nepal’deki çocukların durumuna dikkat çekmek ve yardımcı olmayı amaçlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope Yalova’nın Altınova ilçesine ulaştı.

Çocuklara yardım için Nepal’e yürüyor

Nepal’deki yardıma muhtaç çocuklara yardım maksadıyla İngiltere’den yürümeye başlayan 73 yaşındaki eski maratoncu Rosie Swale Pope, Yalova’nın Altınova ilçesine ulaştı.
İngiltere’den Nepal’e kadar yürüyerek, Nepal’deki çocukların durumuna dikkat çekmek ve yardımcı olmayı amaçlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope Yalova’nın Altınova ilçesine ulaştı. Pope geceyi Altınova ilçesindeki bir otelde geçirdikten sonra yoluna devam etti. Yalova üzerinden geçen eski maratoncu Bursa’ya ulaşıp burada konaklayacak. Pope Nepal’in Katmandu şehrine kadar 6 bin millik bir yolu kat edecek. Rosie Swale Pope Phase Worldwide’ı desteklemek için Brighton’dan Nepal’deki Katmandu’ya kadar 6 bin mil yürümek için yola çıktı. 73 yaşındaki maratoncunun yolculuğu kendisine ait web sitesinden uydu aracılığı ile an be an takip edilebiliyor.

Çocuklara yardım için Nepal’e yürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Yalova’da ölü yunus bulunduYalova’da ölü yunus bulundu
Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdiYalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Yalova Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:20
Öğle
13:14
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Yalova Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Alper Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yalova’da ölü yunus bulundu

Yalova’da ölü yunus bulundu

Yalova’da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Yalova’da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Tersanede iş kazası: 1 ölü

Tersanede iş kazası: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.