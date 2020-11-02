Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Aileler, çocuklarında görülebilecek olan bulaşıcı hastalıkları ne kadar iyi tanırsa, çocuklarını o derece bu hastalıklara karşı savunabilir. Bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklarda aşı etkin bir yöntemdir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklar" konusuna bilgilendirmelerde bulunarak ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. İnsanların en sık bulaşıcı hastalıkları yakalandığı dönemin çocukluk çağı dönemi olduğunu belirten Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocukluk çağında sık karşılaştığımız enfeksiyonlar daha çok döküntülü bulaşıcı hastalıklardır"

Sonbahar ve kış aylarına dikkat

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi veren Dr. Yakar, "Kızamık, genellikle damlacık yoluyla bulaşan kış ve sonbahar aylarında daha çok gördüğümüz viral enfeksiyondur. Burun tıkanıklığı, halsizlik, ateş ve sonrasında da gözlerde sulanma gibi bulguları oluyor. Bir kaç gün sonrasında genellikle kulak arkasından başlayan yüzde ve sonrasında vücuda dağılan birleşme eğiliminde olan, kırmızı küçük döküntüler şeklinde kendini gösteriyor. Bu bir hafta on güne kadar devam edebiliyor. Bir diğer döküntülü hastalık kızamıkçık, yine aynı şekilde kış aylarında görmekteyiz. Viral bir enfeksiyon hastalığı damlacık yoluyla bulaşıyor. Kızamığa benziyor, yüzden başlıyor vücuda dağılan döküntü daha çok ayrık ayrık, kızamık gibi birleşme eğiliminde olmayan döküntüler bunlar" diye konuştu.