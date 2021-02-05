Çocuklarda düzenli diş muayenesi önemli

Erzincan’da Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde 0-14 yaş gurubu çocuklarda diş dolgusu tedavisi sorunsuz olarak yapılıyor.

Çocuk polikliniğinde 0-14 yaş grubu çocukların, süt ve kalıcı dişlerinin sağlığını korumaya yönelik tedavilerin yapılması ile çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerden oluşan hastalıkların tedavilerinin yapılması sağlanıyor.

Çocuklarda diş dolgusu, çürük dişler için yapılan en sık uygulamalardan biridir. Genel olarak çürüyen süt dişlerine dolgu yaptırmak önerilirken, şekerli yiyecekler, düzensiz diş fırçalama ve yetersiz beslenme sonucu çürüyen dişler için uygulanan tedaviler diş hekimi korkusunu da yenmeye yardımcı oluyor. Çocuklarda dolgu gelecek dişlerin sağlığına da etki etmektedir.

Tedavi için gelen çocuklara ve ailelerine ağız hijyeni eğitimi, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, yapılan yaygın hatalar ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmeler de yapıldığını söyleyen Diş Hekimi Şeyma Yılmaz, “Çocukluk döneminden itibaren düzenli diş tedavilerinin yapılması, gelecek nesillerin sağlıklı bir ağıza ve sağlıklı bir gülüşe sahip olmalarını sağlayacaktır. Diş hekimi fobisi, özellikle küçük yaşlarda başlayarak yıllar boyunca çocukların korkulu rüyası oluyor. Öyle ki; diş hekimine gitme korkusu, araştırmalara bile konu olmuş durumda. Yapılan araştırmalar, farklı yaş gruplarından çocukların yaklaşık yüzde 80-90’ının diş hekiminden ya da dişçiye gitmekten korktuğunu ortaya koyuyor” dedi.

“Düzenli diş muayenesi önemli”

Çocukların düzenli aralıklarla 1 yaşından itibaren diş muayenesine götürülmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Şeyma Yılmaz, “Küçük yaşta başlayan bu alışkanlık, çocuğun diş muayenesi hakkında olumlu algı geliştirmesini sağlıyor. Süt azılar uzun bir süre ağızda kalmak zorunda. 11-12 yaşına kadar bu dişler ağızda kalmak zorunda eğer çekilirse süt azıların altından gelecek olan daimi dişlerin çıkması engellenir. Arkadaki dişler öne doğru kayarak dişlerin çıkmasını engeller. Bu gibi durumlarda da ilerleyen zamanlarda ortodonti tedavilere başvurmamız gerekir. Kanal tedaviler, ampütasyonlar, dolgular yapılır. Bunlar koruyucu tedavilerdir. Koruyucu tedavilerden sonra çocuk ileride diş problemleri yaşamıyor, diş hekimlerinden korkmuyor" şeklinde konuştu.



