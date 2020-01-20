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  4. Çocuklarda geniz eti büyümesi mutlaka tedavi edilmeli

Çocuklarda geniz eti büyümesi mutlaka tedavi edilmeli

ERZURUM HABERLERİ  | 20.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Çocuklarda geniz eti büyümesi mutlaka tedavi edilmeli

Doç.Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, çocuklarda geniz eti büyümesinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, “Geniz eti burun ve gerisinde küçük dilin arka ve üst kısmındaki lenfoid dokudur. Herkes de vardır. Çocuklarda çok daha belirgindir. Özellikle çocukların enfeksiyonla karşılaştığı 3-4 yaş döneminde çok daha fazla büyüyerek tıkayıcı olabilir. Geniz eti büyümesi olan çocuklarda en sık karşılaşılan bulgu burun tıkanıklığı ve gece horlamalardır. Burun gerisindeki nazofarenksi tıkayan adenoid vejetasyon(geniz eti) buradan havanın geçişine engel olacak dar yerden hava geçişi sırasında da horlama ortaya çıkacaktır. Geniz eti olan çocuklardaki bir diğer bulguda işitmede ki azalmadır. İşitme azlığı çocukta iletişim bozukluğu ve öğrenme güçlüğüne sebep olur. Geniz eti büyük olan çocuklar bize genellikle; sinsi seyreden işitme kaybı, horlama ve gece uykuda solunum durması, idrar kaçırma, uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları, yüz görünümünde şekil bozuklukları, iştahsızlık, iyi nefes alamayan ve kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda sık görülen hiperaktivite ve davranış bozuklukları, okul başarısızlığı, kronik sinüzit ve geceleri durmayan öksürükler, ağız solunum nedeniyle vücutta hissedilemeyen sıvı kayıpları ve ağız kokusu, ağız solunumuna bağlı diş çürükleri, burun içi fizyolojisinin bozulmasına bağlı gelişen burun kanama gibi şikayetlerle baş vururlar” dedi.
Geniz eti büyümesinde sigaranın önemli bir faktör olduğunu ifade eden Dr. Gencer, “Üst solunum yolu mukozasındaki silier hareketi bozar ve enfeksiyonların artışına sebep olur. Artan üst solunum yolu enfeksiyonları da adenoid doku yani geniz etinde büyümeye sebep olur. Geniz eti tedavisinde eğer çok büyük bir geniz eti yoksa, nefes almayı çok etkilemiyorsa burun temizliği sonrasında kullanılan nazal steroid spreyler ve enfeksiyonların azalması tedavi için yeterli olabilir. Eğer bunlar yeterli değilse operasyonla geniz etinin alınması gerekmektedir. Geniz eti alındıktan sonra yüzde 3-5 kadar hastada tekrarlayabilir. Ama tedavi edilmezse çok daha büyük sorunlarla karşımıza çıkar. Bunlar arasında; işitme kaybı ve ona bağlı kalıcı algı bozuklukları, Uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları, yüzde üst çene gelişim geriliğine bağlı görünümünde şekil bozuklukları, hiperaktivite ve davranış bozuklukları bununla beraber okul başarısızlığı en önemli kalıcı hasarları arasındadır” açıklamalarında bulundu.

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