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Çocuklarda geniz eti faydalı mı?

ERZURUM HABERLERİ  | 07.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Doç.

Çocuklarda geniz eti faydalı mı?

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, geniz etinin genelde çocuklara herhangi bir zararı olmadığını ancak sağlıksız beslenmeyle artan alerji oranları nedeniyle geniz etinin problem olabileceğini söyledi.
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital İntercontinantal Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Geniz eti çocuklarda burnun arka kısmında yerleşmiştir sekiz yaşına kadar büyüme eğilimindedir. Sekiz yaşından 16 yaşına kadar küçülme eğilimindedir. Burundan geçen havanın temizlenmesini sağlar aslında geniz kısmında bekçi görevi görür. Çocukların yüzde doksanında herhangi bir semptom vermez herhangi bir zararı olmaz faydası olur. Ancak günümüzde sağlıksız beslenme artan alerji oranları ve yapısal problemler nedeniyle geniz eti sıklığı eskilere göre artmaktadır. Büyük geniz eti burnu tıkadığı için mekanik olarak solunumu engeller ve tıkayıcı uyku apnesi denilen uykuda solunumun durmasına varan ciddi problem oluşturabilir. Uyku apnesi gelişen çocuklar da büyüme gelişme geriliği, hormonal bozukluklar, yeme bozuklukları ve davranış bozuklukları görünür. Geniz eti bağışıklık sisteminin elemanı olduğu için yakaladığı mikropları imha eder ancak bazen mikroplar geniz etine yerleşerek burada kronikleşir ve sürekli enfeksiyon kaynağı olur, yani tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur” dedi.
Geniz etinin yapısal bozukluklara sebep olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, “Geniz eti yapısal bozukluklara sebep olabilir bu hastalar kapıdan girdiğinde direk yüzünden tanınabilir. Anne babasına benzemek yerine Adenoid yüz dediğimiz kendilerine has tipik yüz belirtisi gösterir. Problemin uzun sürmesi sonucu uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağzının sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklükle karakterize tipik yüz ifadesi ortaya çıkar. Geniz eti olan çocuklarda horlama, ağzı açık uyuma, uyku bozuklukları, ders başarısında azalma huzursuzluk, konuşma ve yutma bozuklukları, kulakta sıvı toplanması, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu ve boğaz enfeksiyonları ortaya çıkar. Geniz eti kulak burun boğaz uzmanlarının ellerinde bulunan özel bir alet olan endoskopi yardımıyla muayene esnasında direk görülebilir veya gerekli görülmesi halinde film çekerek saptanabilir” diye konuştu.
Enfeksiyonu olan hastaların ilaç tedavisinden sonra geniz etinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Yıldırım, “Ağzı açık uyuma, horlama ve yatakta sürekli dönme boyunda ve başta terleme şikayetine neden olan geniz eti semptomatik olmuş demektir ve ameliyat gerektirir. Beraberinde kulakta sıvı ve bademciklerin durumu da kontrol edilmelidir. Alınan geniz etinin yenilememesi için buharlaştırma yöntemi ile endoskopik görüş altında tümüyle alınması daha iyi olur. Klasik kazıma yöntemi ile de alınması yeterli olabilir. Genellikle 3-6 yaş arasında daha sık yapılır. Geniz eti ameliyatı uyutularak yani genel anestezi altında yapılır ağız içerisinden alınır ve günübirlik yapılan bir işlemdir hastanede yatmasını gerektirmez. Çocuklar ertesi gün okula gidebilir. Normal bir şekilde beslenebilir” açıklamalarında bulundu.

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