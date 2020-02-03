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Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için 9 beslenme önerisi

ANTALYA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz.

Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için 9 beslenme önerisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Eser Akkuş çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için önerilerde bulunarak, "Çocuklarınıza düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın. Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin. Rafine olmuş ve raf ömrü uzun gıda maddelerinden uzak durmasını sağlayın. Bol sıvı tüketmesini sağlayın" dedi.
Pek çok çocuk kış aylarını belirli aralıklarla hastalanarak geçiriyor. Çocukluk çağında genellikle tekrarlayan ve kronik enfeksiyonlar görülüyor ancak sık enfeksiyon geçiren çocukların yüzde 50’sinde belirgin bir neden bulunamıyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Eser Akkuş, çocuklarda vücut direncinin artırılması için önemli önerilerde bulundu. Akkuş, yaşamın ilk 5 yılında, normal bir immün sisteme sahip olan çocukların, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde yılda 6-8 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebileceğini söyledi. Akkuş, "Sigara dumanına maruz kalmak, üst - alt solunum yolları ve orta kulak enfeksiyonları sıklığında ciddi artışa neden olmaktadır. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu ya da 1-2 kez basit gastroenterit görülebilmektedir. Bu durum çoğu zaman ebeveynlerin endişe ile doktora başvurmalarına yol açmaktadır. Ancak kreşte bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak, yaygın risk faktörlerindendir ve solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını yılda 10-12 atağa kadar artırabilir" şeklinde konuştu.

"Sigara dumanından uzak tutun"
Çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için önerilerde bulunan Akkuş, yenidoğan döneminden itibaren tüm aşıların yapılması gerektiğini belirterek, "İlk 6 ay sadece anne sütü verin, en az 2 yaşın sonuna kadar da anne sütü verebilirsiniz. Düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın. Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin. Rafine olmuş ve raf ömrü uzun gıda maddelerinden uzak durmasını sağlayın. Bol sıvı tüketmesini sağlayın. Yeterli ve düzenli uykuyu ihmal etmeyin. Sigara dumanından uzak tutun. Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlara sokmayın. Hasta kişi ve çocuklardan uzak tutmaya çalışın. Mevsimine uygun giydirin. Yaşına uygun ve düzenli spor yapmasını sağlayın" dedi.

"İçerdiği Omega 3 yağları ile balık"
Güçlü bağışıklık sistemi için gerekli besin gruplarını sıralayan Akkuş, "Sebzelerden; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak, soğan, sarımsak. İçerdiği Omega 3 yağları ile balık. Meyvelerden; portakal, mandalina, limon, elma ve içerdiği C vitamini sayesinde kivi. Yoğurt gibi içerdikleri probiyotikler ve prebiyotikler ile mayalı besinler. Karides, mantar, dana - kuzu ciğeri, somon ve selenyum içeriği ile ton balığı. A vitamini içeriğiyle; greyfurt, havuç, kuru kayısı, Trabzon hurması, kırmızılahana, pancar, kırmızıturp, yaban mersini ve böğürtlen. E vitamini içeriğiyle; kuruyemişler, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzeler. Çinko içeriğiyle; kırmızı et, yumurta, süt ve bakliyatlar. Kara mürver, kuşburnu, ıhlamur ve ekinezya, doğrudan antiviral aktivite gerçekleştirirken, bakterilerin yayılmasını önler ve soğuk algınlığını engeller" diye belirtti.

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