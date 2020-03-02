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Çocuklarda işitme kaybına dikkat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.03.2020 19:03 | Son Güncelleme

Özel MMT Amerikan Hastanesi KBB Uzmanı Op.

Çocuklarda işitme kaybına dikkat

Özel MMT Amerikan Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Adem Baltacı, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında "Çocuklarda İşitme Kaybının Önemi" hakkında bilgi verdi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 32 milyon, ülkemizde de 2 milyon 200 bin çocukta işitme kaybı olduğunu dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Adem Baltacı, “Hastalıkta olduğu gibi çocuklarda gelişen işitme kaybında da erken teşhis çok önemli. Bunun nedeni ise çocukların konuşma fonksiyonlarının büyük bir bölümünün ilk 2 yaşta büyük ölçüde tamamlanması” dedi. KBB Uzmanı Op. Dr. Adem Baltacı, bu nedenle her çocuğun yeni doğan döneminde ve okul öncesinde kulak muayenesi ile işitme testinden geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ayrıca çocukta gözlenen belirtilerin ihmal edilmemesi de erken teşhiste büyük önem taşıyor. Çocuklarda işitme kaybı basit bir kulak muayenesinin ardından işitme testleriyle kolaylıkla tespit edilebiliyor” diye konuştu.
Çocuklarda görülen işitme sorunlarının tespiti
Özellikle İlk 6 ay bebeklerin yüksek gürültülerde uyanmaması gibi durumlara dikkat çeken Op. Dr. Adem Baltacı, “Duyduğu sesleri gelişim dönemlerine uygun olarak taklit etmiyorsa ya da hiçbir tepki vermiyorsa işitme kaybının en büyük belirtilerinden birisidir. 6 ay-1 yaş arası basit anlamlı konuşma sesi çıkaramaması ya da tanıdık kişi ve eşyaları gösterememesi, 1-2 yaş arası dönemde de çevreden gelen seslere tepkisiz ve ilgisiz olması, yüksek sesle televizyon seyretmesi ve konuşma yetisinin olmaması ailede işitme kaybı olabileceği konusunda şüphe uyandırmalı ve hemen doktora başvurulmalıdır” dedi.
Tedavide teşhisin önemi
Op. Dr. Adem Baltacı, tedaviden başarılı sonuç alınabilmesi için işitme kaybının sebebini ve tipini tespit etmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.. Tedavinin altta yatan nedene göre belirlendiğini belirten Op. Dr. Adem Baltacı, "İşitme kayıplarının büyük bir kısmı kulağın temizlenmesi ya da yabancı cismin çıkarılması, ve ilaç tedavisi gibi basit yöntemlerle ortadan kaldırılabiliyor. Orta kulakta sıvı olması (zamklı kulak) gibi bazı durumlarda sorun basit cerrahi yöntemle düzeltilebiliyor. Erken teşhis edildiğinde doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan iç kulak tipi kayıplarda işitme cihazı, biyonik kulak (koklear implant) ve özel eğitim ile rehabilitasyon sayesinde çocuğun ileride karşılaşabileceği sosyal ve eğitim sorunlarının önüne geçilebiliyor” diye konuştu.

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