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Çocuklarda uzun süreli öksürüklere dikkat

SAMSUN HABERLERİ  | 15.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklarda uzun süreli öksürüklere dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar çocuklarda yaşanan öksürüklere dikkat çekerek, neler yapılması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocuklarda öksürük birçok ailenin endişelenmesi yol açan bir durum haline gelerek, hem çocuğun yorulmasına hem de ailenin de keyfinin ve uykularının kaçmasına neden olabilir. Özellikle kış mevsimleri yaklaşırken serinleyen hava ve kötü hava şartları çocuklarda soğuk algınlığı oluşmasına ve burun akıntısının geriye giderek solunum borusunu tahriş etmesine sebep olabilmektedir. Öksürük tek başına bir hastalık olmamakla birlikte, mevcut olan bir rahatsızlığa yönelik vücudun göstermiş olduğu tepkidir. Bu nedenle çocuklar uzun süreli öksürüklerde solunum yolunda bulunan iltihabı atmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte yanlarında sigar tüketimi gerçekleşiyorsa bu da çocukların solunum yollarını tahriş ederek öksürmesine sebep olmaktadır. Öksürme süresi eğer 2 ya da 3 haftadan uzun sürüyorsa daha ciddi problemlerin bulunabileceği akla getirilerek uzman bir doktora gösterilmesi önem taşımaktadır” dedi.
Öksürüğün tedavisinin nasıl olması gerektiğine değinen Yakar şunlara değindi:
“Eğer çocuğun öksürüğü balgamla birlikte gerçekleşiyorsa öksürük şurubu kullanılmamalı. Çünkü burada öksürükle birlikte balgamın da atılması önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuğun odası sürekli nemli tutulması yakınında bir noktada çaydanlıkta su kaynatılması şeklinde bu nemlendirmeyi sağlayabilirler. Uyku öncesi boğazın yumuşatılması için ılık içecekler verilebilir. Örnek olarak ılık su içerisinde eritilmiş bal ve limon hazırlayabilirsiniz.”

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