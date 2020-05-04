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Çocuklardaki göz hastalıklarına dikkat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.05.2020 17:31 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin, Polikliniğe başvuran hasta sayısının son günlerde arttığını belirtti.
Dr. Bilgin, Çocuklarda en sık görülen göz hastalıklarının, şaşılık, göz tembelliği, doğumsal katarakt, doğumsal glokom (göz tansiyonu), göz kapağı şekil bozuklukları, kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizm) ve gözyaşı kanal tıkanıklığı olduğuna değindi. Göz muayenesinde her hangi bir yaş sınırlaması olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bilgin, şikayeti olan tüm yetişkinlerin ve çocukların hangi yaşta olursa olsun göz muayenesi yaptırmaları gerektiğinin önemine dikkat çekti.
Dr. Öğr. Üyesi Bilgin, ‘’Çocuklarda ilk göz muayenesi yenidoğan döneminde çocuk doktorları tarafından yapılır. Şüpheli bir durumda, ayrıntılı muayene için çocuk, göz hastalıkları uzmanına yönlendirilir. Herhangi bir göz problemi, ilk 1. ve 6. ay ile sonraki 2, 4 ve 6. yaşlarda göz hastalıkları uzmanları tarafından genel göz muayenesi yapılmasını özellikle öneriyorum. Özellikle de belirttiğim bu dönemlerde ebeveynler tarafından fark edilen herhangi bir olağan dışı bir durumlarda hemen göz doktoruna başvurulması gerekmektedir‘’ dedi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilgin, “Görme muayenesinin çocuklarda sağlıklı olarak gerçekleşmesi hastanın hekim ile iletişim kurabilme yetisi ve uyum faktörü ile alakalıdır. Dolayısıyla da üç yaşın altındaki çocuklarda görme bu sebepten ötürü tam olarak tespit edilemez. Diğer taraftan gözün yapısı ile ilgili muayenede görmeye engel teşkil edebilecek sorunlar saptanır ve çözüme yönelik tedaviler planlanabilir. Üç yaşın üzerindeki çocuklarda çeşitli şekiller ve işaretler kullanılarak görme düzeyleri belirlenebilir. Günümüzde çocuklar ve teknoloji ile neredeyse ayrılmaz bir bütün halinde. Korona virüs pandemisi edeniyle çocuklarımızı da ekranlardan uzak tutmak oldukça faydalı olacaktır. Onlarla kaliteli vakit geçirmeniz çocuklarınızı anlamanız ve onun gözleriyle ilgili sorunları da tespit edebilmek açısından oldukça faydalı olacaktır. Bazen aileler çocuklarının tek gözünde ortaya çıkan göz problemlerini, çocuğun diğer gözü iyi gördüğü için gözden kaçabiliyor. Tek taraflı görme kayıpları tedavi edilmediğinde ileriki yaşlarda telafisi mümkün olmayan görme kayıpları ile sonlanabilmektedir örneğin Göz tembelliği gibi. Dolayısıyla, 3 yaşını dolduran her çocuğun her iki göz için görme düzeylerinin değerlendirilmesi gerekir’’ şeklinde konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin çocuklarda herhangi bir göz hastalığına işaret edebilecek belirtilerden bazılarına değinerek, ‘’Gözlerin içe, dışa, yukarı veya aşağı doğru kayması, Gözlerde sulanma, Göz kapağı düşüklüğü, Göz kapaklarında şişlik, Çapaklanma, Başı bir yana eğerek bakma, Bir gözünü kısarak ya da kapayarak bakma, Çok yakından okuma, Sık göz kırpma, Sık sık gözleri kaşıma, Televizyonu çok yakından izleme, Okuduğu satırı karıştırma, Baş ağrısı, Baş dönmesi, Bulantı, Bebeklerin 4 ile 6 aylık olmasına rağmen obje takibi yapmaması, Ufak tefek Sakarlıklarda artış, Bebeğin kuvvetli ışıktan rahatsız olmaması gibi belirtilerin ebeveynler tarafından fark edilmesi durumunda, çocuğun bir göz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi önerilir. Sağlıklı çocuklar ve sağlıklı bir gelecek için göz sağlığı aileler tarafından göz ardı edilmemelidir’’ diye konuştu.

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