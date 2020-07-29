YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çocuklardan Fetihtepe Mahalle Bahçesi’ne yoğun ilgi

Çocuklardan Fetihtepe Mahalle Bahçesi’ne yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 12:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu Fetihtepe Mahalle Bahçesi açıldığı ilk günden itibaren mahallelinin buluşma noktası oldu.

Beyoğlu Fetihtepe Mahalle Bahçesi açıldığı ilk günden itibaren mahallelinin buluşma noktası oldu. İçerisinde yeşil alandan yürüme alanlarına, oyun alanından hobi bahçesine kadar çeşitli sosyal donatı alanları bulunan mahalle bahçesini ziyaret eden Başkan Yıldız, çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti.
Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında Fetihtepe’de inşa edilen “Fetihtepe Mahalle Bahçesi” vatandaşların buluşma noktası oldu. 800 metrekare alana inşa edilen mahalle bahçesinde çocuklar arkadaşlarıyla, mahalleli komşularıyla bir araya gelerek yazın tadını çıkartıyor. Bölge halkına rahat bir nefes aldıran Fetihtepe Mahalle Bahçesi’ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti. Yeni mahalle bahçesini çok sevdiklerini dile getiren çocuklar, alanı kendilerine sunduğu için Başkan Yıldız’a teşekkür ettiler.

Yeşil alandan yürüme alanlarına, oyun alanından hobi bahçesine
Fetihtepe Mahalle Bahçesi; 85 metrekare fitness alanı, 78.65 metrekare basketbol sahası, 115 metrekare çocuk oyun alanı, 85.5 metrekare hobi bahçesi, 54.5 metrekare satranç alanı, 90 metrekare yeşil alan, 150 metrekare oturma alanları ve 99.35 metrekare yürüyüş yolları ile hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etmesi açısından yoğun ilgi görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.