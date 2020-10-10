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Çocuklardan İzmit’in duvarlarına renkli dokunuşlar

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

İzmit’in duvarlarındaki donuk ve soğuk görüntü yerine renkli görüntüler yer almasını sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından yapılan renkli ve çocuksu dokunuşlar Yuvam Akarca’da ki Boyama Şenliği ile başladı.İzmit’in duvarlarındaki donuk ve soğuk görüntü yerine renkli görüntüler yer almasını sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktaları renklendiriliyor.

İzmit’in duvarlarındaki donuk ve soğuk görüntü yerine renkli görüntüler yer almasını sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından yapılan renkli ve çocuksu dokunuşlar Yuvam Akarca’da ki Boyama Şenliği ile başladı.
İzmit’in duvarlarındaki donuk ve soğuk görüntü yerine renkli görüntüler yer almasını sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktaları renklendiriliyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca’da Boyama Şenliği adı altında renkli bir etkinliğe imza attı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelerek Yuvam Akarca’da ki duvarlara renkli dokunuşlar yaptı. İzmit Belediyesi bando ekibi eşliğinde gerçekleşti.
Etkinlik öncesinde konuşan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kentin daha fazla renge daha fazla çocuksu gülüşlere ihtiyacı var dedik. Kentimizin birçok kesiminde duvarları güzel görüntülere dönüştürelim istedik. Kentin o donuk soğuk havasından ayrılalım daha renkli görüntüler olsun istedik. Ve bunu hep birlikte yapmayı düşündük. Pandemi döneminde herkes evde biraz sıkıldı. Bizde müzik eşliğinde hayatınıza renk katmak istedik. Çocuklarla birlikte kente dokunmak, İzmit’e dokunmak bizim içinde güzel olacak” dedi.

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