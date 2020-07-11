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Çocukları evde mahsur kalan daireye, itfaiye ekipleri balkondan girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde anahtarını unutup evden çıkan annenin çocukları evde mahsur kaldı.Edinilen bilgiye göre olay, Kadıköy Eroglan Mah.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde anahtarını unutup evden çıkan annenin çocukları evde mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kadıköy Eroglan Mah. 298 Sokak’ta meydana geldi. Anahtarın içeride unutulması sonucu evde birisi uyumakta, diğeri ise küçük çocuğun balkonda tehlikede olması üzerine aile, Balıkesir Büyükşehir itfaiyesinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın merdivenini açık olan balkondan uzatarak girdikleri dairenin kapısını açtı. Minik çocuğun ise bu anları her şeyden habersiz sekilde balkondan ilginç şekilde izlemesi ise dikkat çekti. Aile, ekiplere teşekkür etti.

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