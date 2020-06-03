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Çocukları parklarda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz karşıladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Nevşehir’de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocukları, parklarda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile Yeniçeri karşıladı.

Nevşehir’de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocukları, parklarda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile Yeniçeri karşıladı. Masallar anlattıkları çocuklara dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtan maskotlar, üstü açık otobüs üzerinden gerçekleştirilen konser eşliğinde çocuklarla oyunlar oynadı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 14.00-20.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle bir kez daha sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan çocuklar, soluğu parklarda aldı. Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar için Nevşehir Belediyesi mahallelerde eğlenceler düzenledi. Uzun bir aranın ardından yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile Yeniçeri maskotları üstü açık otobüsle parkları dolaştı. Çocukları parklarda karşılayan maskotlar onlara dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtarak birlikte oyunlar oynadı. Nasreddin Hoca’nın anlattığı hikayelerle keyifli bir zaman geçiren çocuklar Hacivat ve Karagöz ile kahkahalara boğuldu.
Etkinlik sırasında ayrıca özel olarak dizayn edilen üstü açık otobüs üzerinde gerçekleştirilen konserde Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sanatçıları çocukların sevdiği şarkıları seslendirdi.

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