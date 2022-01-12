ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - "Baba beni bırakma" sözünden etkilenip iki çocuğa koruyucu aile oldular

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde uzun yıllar çocukları olmayan Meral ve Levent Bircan çifti, 6 yıl önce ziyarete gittikleri çocuk evinde tanıştıkları bir erkek çocuğun, "Baba beni bırakma" demesi üzerine bu çocuk ile kardeşine koruyucu aile oldu.

Bircan çifti, evlat hasretlerini gidermek için haftanın belli günlerinde kentteki çocuk evlerini ziyaret ederek, buradaki çocuklarla oyunlar oynadı. Ziyaretlerinde tanıştıkları ve aralarında duygusal bir bağ oluşan Burak'ın "Baba beni bırakma" demesi üzerine ona ve kardeşi Neşe'ye koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruları uygun görülen Bircan çiftine iki kardeşe koruyucu aile olmaları için onay çıktı. Bircan çifti, yaklaşık 6 yıldır 10 ile 12 yaşlarındaki iki kardeşin koruyucu aileliğini yapıyor.

- "Kendi çocuklarım olsa böyle olmazdı diye düşünüyorum"

Levent Bircan (47), AA muhabirine, koruyucu aile olmanın insana ayrı bir haz verdiğini söyledi.

İki kardeşe yaklaşık 6 yıldır koruyucu aile olduklarını ifade eden Bircan, güzel bir aile oluşturduklarını söyledi.

Çocuk olunca evin neşesinin arttığını anlatan Bircan, "Bizim 42 yaşına kadar çocuğumuz olmamıştı, biz de koruyucu aile olduk.Burak ilk bana 'Baba' dediğinde çok heyecanlandım, hemen eşime söyledim, 'Biz bu çocuğu alalım, koruyucu aile olalım.' dedim. Sonra müracaat ettik kısa bir sürede hayalimiz gerçekleşti. Bunun için heves etmek ve çocukların sorumluluğunu almak lazım. Biz 'Abi kardeşi ayırmayalım.' diyerek Burak ve Neşe kızımızı aldık. Ayırtmak olmazdı zaten. İki çocuğumuzla mutluyuz, ihtiyaçlarını karşılayarak onları bakıyoruz. Onlar bizi mutlu ediyor biz onları mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarla birbirlerini çok sevdiklerini vurgulayan Bircan, şöyle devam etti:

"Kendi çocuklarım olsa böyle olmazdı diye düşünüyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz, oyunlar oynuyor, geziyoruz, köye gidiyoruz hayvanlara bakıyoruz, köpeklerimizi besliyoruz, dolu dolu yaşıyoruz. Neredeyse boş vaktimiz olmuyor. Gezmeyi çok seviyoruz. Bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Bence belli bir yaşa kadar çocuğu olmayan veya çocuğu olup yanına arkadaş isteyen mutlaka koruyucu aile olsun. Çok güzel bir duygu, heyecan verici. Benim çocuğum değil diye düşünmesinler. Ben hiçbir zaman, 'Benim çocuğum değil.' demedim, zaten kendileri de bizim çocuğumuz olmadığına inanmıyorlar. Bizim bir kız bir erkek olduğu için ayrı bir mutluluk. Biz tam bir aile olduk."

- "Kendi çocuğumuz olsa bu kadar sevemezdik"

Meral Bircan ise uzun yıllar çocuklarının olmadığını ve 2016 yılında koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlattı.

Sürekli yurda giderek çocuklarla görüştüklerini ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Bircan, çocuk evlerindeki çocuklarla bir araya geldiklerinde mutlu olduklarını söyledi.

Burak ve Neşe ile mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüklerini aktaran Bircan, "Keşke herkes bunu yapabilse, çocuğu olmayan herkese bunu söylüyorum, koruyucu aile olsunlar. Güzel bir duygu. Kendi çocuğumuz olsa bu kadar sevemezdik. Onlar bize evlat duygusu tattırdılar, bizler de onlara elimizden geldiğince anne baba olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bircan, "Çocuğu olan da olmayan da evlat edinsin. Bana 'Anne' dediklerinde sanki dünya duruyor, çok güzel bir duygu. Enerji, huzur, mutluluk veriyorlar. Annem diye bir sarılışları var, evlat sevgisi tatmayan herkes bunu yaşasın bence." ifadelerini kullandı.

